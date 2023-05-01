Організатори незаконної діяльності затримані, зазначили в СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Полтаві потужний проксі-центр, який агресор використовував для підривної діяльності проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, унаслідок комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності, ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Зазначається, що ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс.

"Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої "підписки" становила майже 2,5 тис. грн на місяць. За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи. Серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні ІР-адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого "осередку" знаходились на території країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

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У спецслужбі поінформували, що це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян.

У СБУ повідомили, що під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено: спеціальний апаратний комплекс; 120 тисяч доларів та 0,5 кілограма золота; мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

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1 травня стало відомо, що правоохоронці повідомили підозру у державній зраді заступнику директора заповідника "Нижньодніпровський", який знаходиться у Херсонській області.

У Державному бюро розслідувань поділилися, що зловмисник віддав російським оккупантам державне майно - два катери загальною вартістю майже 2 млн гривень.

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