На місце події викликали аварійну службу.

У Києві затопило одну з вулиць в Подільському районі, через це вона перетворилася на брудне озеро.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Наче какао у шкільній столовці виглядає цей прорив на Білицькій. Аварійку викликали десь годину тому, але досі нікого немає", - йдеться у публікації.

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Автор: Юрій Годован