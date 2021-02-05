Затопило вулицю Білицьку / скріншот відео
У Києві затопило одну з вулиць в Подільському районі, через це вона перетворилася на брудне озеро.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Наче какао у шкільній столовці виглядає цей прорив на Білицькій. Аварійку викликали десь годину тому, але досі нікого немає", - йдеться у публікації.
Київ знову затопило
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