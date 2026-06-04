У Росії новий підхід до атак, все більше ракет пробивають українську ППО, – CNN

Росія намагається залякати простих людей і посилити тиск на українську владу.

В останні місяці Росія значно посилила інтенсивність повітряних атак, обрушуючи на Україну більше безпілотників і високошвидкісних ракет, ніж будь-коли раніше. Це відбувається на тлі того, що сили Москви зазнають труднощів із наступом на землі, пише CNN.

При цьому, як підкреслює видання, масові удари покликані придушити українську ППО.

"Величезні хвилі дешевих безпілотників, потім швидко рухомі балістичні ракети, потім крилаті ракети, використовуються в ретельно спланованій послідовності для нанесення максимальної шкоди. Експерти кажуть, що підхід "нищівного удару" дозволяє більшій кількості ракет прорватися крізь ППО", – йдеться в статті.

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Експерти зазначають, що такі атаки є частиною ширшої російської стратегії з залякування простих людей та посилення суспільного тиску на українських лідерів з метою припинення війни.

Росія слабшає на землі

Ключовим фактором збільшення частоти та масштабів повітряних атак є те, що Росія зараз дійсно з усіх сил намагається досягти будь-яких значущих успіхів на полі бою", – сказав Томас Вітінгтон, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Він підкреслив, що військовий тиск Росії на Україну слабшає.

"Я думаю, що, з огляду на ситуацію на землі, використання авіації, можливо, є єдиним шляхом, відкритим для російського керівництва в плані надії чинити якийсь стратегічний вплив на Україну", – вважає він.

ППО працює добре, але є нюанс

Аналітики відзначають, що українська ППО працює напрочуд добре, з огляду на масштаби російських атак. Україна зберегла приблизно той самий рівень перехоплення безпілотників, що й до недавньої ескалації, збиваючи близько 90% з них щомісяця та використовуючи засоби радіоелектронної боротьби для відведення частини боєприпасів від населених пунктів.

Однак Україна зазнає великих труднощів із перехопленням балістичних ракет і гіперзвукових ракет "Циркон", які рухаються з неймовірно високими швидкостями і вимагають досконаліших перехоплювачів для їхнього знищення.

"Ракет для системи "Патріот" недостатньо; дуже багато з них було використано на Близькому Сході, – заявив CNN представник ВПС України Юрій Ігнат. – Ще один фактор – це спосіб застосування ракет противником, тобто вони використовують балістичні ракети проти регіонів, менш захищених від таких ударів".

Експерти заявили, що, з огляду на обмеженість оборонних ресурсів, столиця Київ – головний стратегічний об’єкт і місцезнаходження уряду – має бути краще захищена, ніж інші регіони та менш населені райони:

"Тривожним є той факт, що протиповітряна оборона міста була менш активною під час останньої хвилі російських ударів у вівторок вранці. Кореспонденти CNN чули безперервні вибухи, але не було чутно звуків пострілів протиповітряної оборони".

Росія прагне посилити тиск на населення

Москва представила масований удар як помсту за українські атаки. Однак аналітики звертають увагу, що масовані повітряні удари Росії відбуваються регулярно, а не є спеціально спланованими заходами у відповідь. Вони також є частиною ширшої, тривалої стратегії з підштовхування Києва до капітуляції.

"Вони хочуть посилити тиск на громадськість", – сказав Ясір Аталан, науковий співробітник CSIS. Аргумент полягає в тому, що зростаючий страх серед українських громадян, у свою чергу, чинитиме більший тиск на уряд Зеленського, щоб він завершив війну на умовах Кремля.

Російські удари

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує довести частку реактивних ударних безпілотників у загальній кількості дронів-камікадзе до 50%.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся з листом до президента США Дональда Трампа про те, що в питанні захисту від балістичних ракет Україна на даний момент покладається на допомогу США. У листі зазначається, що Україна готова придбати певну кількість зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів до них. Також Київ пропонує план спільного виробництва цих систем у Європі під контролем США.

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