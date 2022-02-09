З’явилося відео нападу на помічника генпрокурора

У мережі з’явилося коротке відео нападу на радника генерального прокурора Зураба Адеішвілі. На кадрах видно, що нападників було кілька.
Відео опублікувала Telegram-канал "Депутатська курилка".
На відео видно щонайменше трьох нападників. Двоє з них брали активну участь у побитті радника генпрокурора, а ще один фільмував процес. Водночас у поліції зазначили, що їх було четверо.
Ймовірно, нападники - іноземці, адже розмовляли вони не українською.
Нагадаємо, що про напад на Адеішвілі стало відомо 7 лютого. Столичні правоохоронці встановлюють обставини нападу.
За даними слідства, що до потерпілого на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. Адеішвілі госпіталізували.
Читайте такожСуд взяв під варту затриманих учасників стрілянини в центрі Києва - поліціяЗа даними ЗМІ, нападники на вулиці спочатку запитали в Адеішвілі його ім'я та прізвище, а переконавшись, що це він, з вигуком "Отримуй за наш народ!" накинулися на нього з кулаками. Мотивом нападу джерела ЗМІ називають помсту за роботу на державних посадах Адеішвілі в Грузії.
Зураб Адеішвілі займав посади міністра юстиції та генпрокурора Грузії. Він також є найближчим соратником Міхеіла Саакашвілі. У Грузії проти Адеішвілі відкрито низку кримінальних справ.