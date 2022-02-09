З’явилося відео нападу на помічника генпрокурора

За Зурабом Адеішвілі гналися кілька чоловіків.

У мережі з’явилося коротке відео нападу на радника генерального прокурора Зураба Адеішвілі. На кадрах видно, що нападників було кілька.

Відео опублікувала Telegram-канал "Депутатська курилка".

На відео видно щонайменше трьох нападників. Двоє з них брали активну участь у побитті радника генпрокурора, а ще один фільмував процес. Водночас у поліції зазначили, що їх було четверо.

Ймовірно, нападники - іноземці, адже розмовляли вони не українською.

Нагадаємо, що про напад на Адеішвілі стало відомо 7 лютого. Столичні правоохоронці встановлюють обставини нападу.

За даними слідства, що до потерпілого на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. Адеішвілі госпіталізували.