+
  1. Новини
  3. Інциденти
читать на русском

З’явилося відео нападу на помічника генпрокурора

Марта Гичко

11:02, 09.02.22
2 хв. 317
У мережі опублікували відео нападу на Адеішвілі / фото УНІАН

У мережі з’явилося коротке відео нападу на радника генерального прокурора Зураба Адеішвілі. На кадрах видно, що нападників було кілька.

Відео опублікувала Telegram-канал "Депутатська курилка".

На відео видно щонайменше трьох нападників. Двоє з них брали активну участь у побитті радника генпрокурора, а ще один фільмував процес. Водночас у поліції зазначили, що їх було четверо.

Ймовірно, нападники - іноземці, адже розмовляли вони не українською.

Нагадаємо, що про напад на Адеішвілі стало відомо 7 лютого. Столичні правоохоронці встановлюють обставини нападу.

За даними слідства, що до потерпілого на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. Адеішвілі госпіталізували.

Читайте такожСуд взяв під варту затриманих учасників стрілянини в центрі Києва - поліціяЗа даними ЗМІ, нападники на вулиці спочатку запитали в Адеішвілі його ім'я та прізвище, а переконавшись, що це він, з вигуком "Отримуй за наш народ!" накинулися на нього з кулаками. Мотивом нападу джерела ЗМІ називають помсту за роботу на державних посадах Адеішвілі в Грузії.

Зураб Адеішвілі займав посади міністра юстиції та генпрокурора Грузії. Він також є найближчим соратником Міхеіла Саакашвілі. У Грузії проти Адеішвілі відкрито низку кримінальних справ.

Вас також можуть зацікавити новини:

google newsУНІАН в Google News
Послуги
Реклама Прес-центр Фотобанк Моніторинг Передплата
RU
+23
Останні новини
завантаження...
завантаження...
Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ДніпраНовини ХарковаНовости Львова
Новини економіки
Курс долараБіткоіни-курсТарифи на електроенергіюТарифи на газ
Прогноз погоди
Погода на завтраПогода на тижденьПогода на місяцьСиноптикПогода Київ
Зірки і Шоу
Україна має талантСвітське життяТанці з зіркамиХолостякХолостячка
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Коронавірус в Україні
Карантин в УкраїніКарантин Київ
Новини спорту
Новини боксуНовини футболу
Lite
РецептЛайфхакиМодаМагнітні буріМісячний календар
Яке сьогодні свято
Тетянин день 2022Масляна
Подорож
Дешеві авіаквиткивідпочинок у Туреччинівідпочинок у Єгиптівідпочинок в ОАЕВідпочинок у Європі
Право на владу - дивитися онлайн

Правила користування сайтом Політика конфіденційності Про нас Редакційна політика Ми в соцмережах
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся