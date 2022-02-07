Мотивом нападу джерела ЗМІ називають помсту за роботу на державних посадах Адеішвілі в Грузії.

У Києві правоохоронці встановлюють обставини нападу на помічника генпрокурора Зураба Адеішвілі.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, сьогодні до поліції від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували.

Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції. Зараз правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після перевірки події нададуть правову кваліфікацію.

Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, йдеться про колишнього громадянина Грузії, екс-генерального прокурора цієї країни Зураба Адеішвілі, який обіймав там державні посади за президентства Міхеіла Саакашвілі та був його близьким соратником. Після програшу Саакашвілі на виборах 2012 року Адеішвілі залишив територію Грузії.

Читайте такожУ Києві зухвало пограбували чоловіка: стріляли та забрали 10 мільйонів гривень (фото, відео)За інформацією Obozrevatel, нападники на вулиці спочатку запитали в Адеішвілі його ім'я та прізвище, а переконавшись, що це він, з вигуком "Отримуй за наш народ!" накинулися на нього з кулаками. Мотивом нападу джерела ЗМІ називають помсту за роботу на державних посадах Адеішвілі в Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів. У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування, а згодом під час промови в суді наголосив, що "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя".

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