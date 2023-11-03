На кадрах видно, що тривають слідчі дії.

З'явилося перше відео з місця смертельної ДТП за участю народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

Ролик опублікували Телеграм-канали. На кадрах видно, що на місці смертельної аварії працюють поліціянти. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат та його дружина, стоїть на лівій смузі руху. Він отримав пошкодження внаслідок зіткнення із загиблою.

Очевидно, відео знято з автівки, яка проїджала місце аварії. Самого нардепа на кадрах не видно.

ДТП за участю Ніколаєнка

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину. ДТП сталася на Житомирській трасі.

Як свідчать фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Як повідомляє джерело УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка. ДТП сталася на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.

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