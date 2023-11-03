ДТП сталася у Житомирській області.

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину. ДТП сталася на Житомирській трасі.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області, водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.

За кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Офіційно у поліції прізвища та імені не розкрили. Як свідчать фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Як повідомляє джерело УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка. ЗДТП сталася на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.

Інші інциденти з нардепами

Останніми днями народні депутати все частіше стають у центрі уваги через гучні скандали. Нещодавно у Львівській області невідомі скоїли напад на Миколу Тищенка. Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська розповіла, що Тищенко подав заяву за фактом нападу.

Перед цим нардепи Гончаренко та Тищенко влаштували розбірки у Раді. Вони ображали один одного під час публічних виступів, знімали відео та рвали одяг.

5 жовтня у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побилися з чоловіком, який нібито, за їх версією, причетний до шахрайської діяльності. Сам чоловік стверджує, що нардепи вимагали в нього гроші.

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