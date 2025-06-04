Айдера Аблязімова, який мав російський паспорт, звільнили з Закарпатської митниці, де він працював заступником начальника Відділу боротьби з контрабандою.
Про це повідомив сьогодні журналіст Віталій Глагола у Telegram. "Після моєї публікації з фотодоказом наявності російського громадянства у заступника начальника Відділу боротьби з контрабандою №1 — Айдера Аблязімова, керівництво Закарпатської митниці ухвалило рішення про його звільнення. Сьогодні вже підписано відповідний наказ", - зазначив Глагола.
Він уточнив, що Аблязімова буде звільнено з понеділка, 9 червня, оскільки наразі він перебуває у відпустці. Причина звільнення — наявність громадянства іншої держави, що прямо заборонено українським законодавством для держслужбовців, тим паче на стратегічних посадах.
"Це - прямий результат публічності. І приклад того, як журналістське розслідування впливає на безпеку країни", - додав журналіст.
Викриття прикордонника з російським громадянством
13 травня Глагола написав у телеграм-каналі, що має підтверджену інформацію про те, що на Закарпатській митниці працює людина з російським паспортом. Він зауважив тоді, що чекає реакції НАЗК, СБУ та Держмитслужби.
Учора журналіст опублікував фото паспорта громадянина РФ, який належить Айдеру Аблязімову - чинному заступнику начальника відділу боротьби з контрабандою №1 Закарпатської митниці.