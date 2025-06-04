Наразі посадовець у відпустці, тому згідно з наказом звільнений з 9 червня.

Айдера Аблязімова, який мав російський паспорт, звільнили з Закарпатської митниці, де він працював заступником начальника Відділу боротьби з контрабандою.

Про це повідомив сьогодні журналіст Віталій Глагола у Telegram. "Після моєї публікації з фотодоказом наявності російського громадянства у заступника начальника Відділу боротьби з контрабандою №1 — Айдера Аблязімова, керівництво Закарпатської митниці ухвалило рішення про його звільнення. Сьогодні вже підписано відповідний наказ", - зазначив Глагола.

Він уточнив, що Аблязімова буде звільнено з понеділка, 9 червня, оскільки наразі він перебуває у відпустці. Причина звільнення — наявність громадянства іншої держави, що прямо заборонено українським законодавством для держслужбовців, тим паче на стратегічних посадах.

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"Це - прямий результат публічності. І приклад того, як журналістське розслідування впливає на безпеку країни", - додав журналіст.

Викриття прикордонника з російським громадянством

13 травня Глагола написав у телеграм-каналі, що має підтверджену інформацію про те, що на Закарпатській митниці працює людина з російським паспортом. Він зауважив тоді, що чекає реакції НАЗК, СБУ та Держмитслужби.

Учора журналіст опублікував фото паспорта громадянина РФ, який належить Айдеру Аблязімову - чинному заступнику начальника відділу боротьби з контрабандою №1 Закарпатської митниці.

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