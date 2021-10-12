Сліди ДНК на недопалках допомогли розкрити замах на вбивство, поділилася генпрокурор.

Правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Напередодні пізно ввечері імовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Тітова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом "Мультик". На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК", – зазначила вона.

Читайте такожМиколаївського кримінального авторитета "Мультика" нишком випустили із СІЗО – журналіст (фото)Генпрокурор додала, що правоохоронці Миколаївщини виявили підозрюваного під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих жителів.

"Зразки ДНК на недопалках особи збіглися з тими, що залишились на зброї, і вказали на особу стрілка", – йдеться у дописі.

Також Венедіктова написала, що затриманий відомий в кримінальних колах. Він має судимість.

Нагадаємо, навесні 2020 року куля поцілила в голову Михайлу Тітову. Наразі він має проблеми зі здоров’ям. Потерпілий є фігурантом у низці кримінальних проваджень.

Правоохоронці вважають, що вбивство Тітова могли замовити через переділ кримінальних сфер впливу в Миколаївській області.

Автор: Дмитро Хилюк