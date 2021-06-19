Правоохоронці вважають, що хлопець міг задушити її на пустирі за покинутою будівлею.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини в Нікополі, яку п'ять днів розшукували й зрештою знайшли мертвою. Ним виявився 15-річний підліток.

Про це ввечері 19 червня розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією, 14 червня хлопець задушив потерпілу на пустирі за покинутою будівлею, після чого втік з місця злочину. Встановлено, що дівчина була знайома з нападником", - повідомили правоохоронці.

Зараз поліція проводить першочергові слідчі дії. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Зникнення 15-річної дівчини в Нікополі

15 червня поліція отримала повідомлення про зникнення дівчини. Її мати розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти та не повернулася.

Читайте такожПід Києвом 13-річний хлопець загинув під потягом через видовищне селфі (фото)На розшук підлітка були орієнтовані всі служби поліції - ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові.

У поліції кажуть, що спільно з волонтерами перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

Після п'яти днів пошуків, 19 червня, кінолог зі службовим собакою знайшов її тіло на пустирі за покинутою будівлею.

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Автор: Катерина Комолова