У 2017-2018 роках він уклав низку договорів з підприємцем, на підставі яких безоплатно передав у користування приміщення МЗС України під виглядом організації харчування працівників відомства.

Колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Андрію Заяцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, його дії завдали збитків держбюджету на 3 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомлено про підозру колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними слідства, екс-посадовець у 2017-2018 роках уклав низку договорів з фізичною особою – підприємцем. На підставі цих документів він безоплатно передав у користування приміщення МЗС України загальною площею понад 602 кв. м під виглядом організації харчування працівників відомства. Такими діями завдано шкоду державному бюджету на суму більше ніж 3 млн грн.

Довідка УНІАН. У грудні 2016 року кадрового дипломата Андрія Заяця було призначено на посаду державного секретаря МЗС, а звільнено - у березні 2020 року. Пізніше Заяць через суд намагався поновитися на посаді.

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