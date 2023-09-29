Він був вже неодноразово засуджений за статеві злочини проти неповнолітніх.

На Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено 36-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Кам’янської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України).

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Його засуджено до довічного позбавлення волі.

В повідомленні зазначається, що у вересні 2022 року 36-річний чоловік помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.

"Зайшовши з ними до під’їзду, він представився лікарем та потрапив з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження", - зазначають в прокуратурі.

Коли в нього помешканні проводився обшук, то було знайдено ручну оборонну осколкову гранату та запал.

В прокуратурі ззазначають, що раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Педофілія в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Одещині чоловік розбещував 9-річних дівчаток та потрапив до "списку педофілів".

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що наприкінці грудня 2022 року чоловік, перебуваючи у будинку свого знайомого в одному із сіл Подільського району, вчинив розпусні дії фізичного характеру стосовно 9-річної донечки господаря оселі та її 9-річної подружки.

Свою провину він в судовому засіданні не визнав, але суд взяв до уваги докази, представлені обвинуваченням. Його засуджено до 7 років позбавлення волі. Відомості стосовно нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Йому інкримінували розбещення малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

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