Суд покарав жителя Подільського району Одеської області.

На Одещині чоловік розбещував 9-річних дівчаток та потрапив до "списку педофілів". Житель Подільського району також отримав 7 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, подія сталася наприкінці грудня минулого року. "Зловмисник, перебуваючи у будинку свого знайомого в одному із сіл Подільського району, вчинив розпусні дії фізичного характеру стосовно 9-річної донечки господаря оселі та її 9-річної подружки", - розповіли у прес-службі.

Свою провину він в судовому засіданні не визнав, але суд взяв до уваги докази, представлені обвинуваченням.

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Фігуранта, який є жителем Подільського району, засуджено до 7 років позбавлення волі. Відомості стосовно нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Йому інкримінували розбещення малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

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Як повідомляв УНІАН, на Одещині до 15 років тюрми засуджено чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку наприкінці травня 2021 року. Зловмисник побачив дитину, коли вона поверталась додому від стоматолога на велосипеді, наздогнав її, затягнув до напівзруйнованого будинку та зґвалтував.

Потерпіла плакала та просила її відпустити, але той застосував фізичну силу, погрози. Цей же чоловік напередодні обікрав шість будинків своїх односельців.

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