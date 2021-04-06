У 2021 році Фонд соціального страхування України (ФССУ) недоотримає 745,8 мільйона гривень частки єдиного внеску.
Читайте такожФСС пояснив зміни: у список страхових випадків внесли реабілітаційне лікуванняПро це повідомили у прес-службі Фонду.
Втрати спричинилизміни до законодавства щодо звільнення окремих категорій страхувальників від сплати ЄСВ.
Від сплати внеску були звільнені деякі підприємці, самозайняті особи та члени фермерських господарств.
Зазначається, що надходження від єдиного внеску є основним джерелом доходів ФССУ. Вони спрямовуються на фінансування матеріального забезпечення, зокрема лікарняних і декретних допомог, страхових виплат і медико-соціальних послуг, для понад 12 мільйонів застрахованих осіб та 200 тисяч потерпілих на виробництві та їх родин.
Вас також можуть зацікавити новини
- Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2021 рік
- В Україні допомогу по вагітності і пологах отримуватимуть за місцем проживання
- Кількість днів тимчасової непрацездатності українців у лютому зросла на 20,6%
- Податковий комітет Ради підтримав законопроект про агрострахування
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram