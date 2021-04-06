Втрати спричинили зміни до законодавства.

У 2021 році Фонд соціального страхування України (ФССУ) недоотримає 745,8 мільйона гривень частки єдиного внеску.

Читайте такожФСС пояснив зміни: у список страхових випадків внесли реабілітаційне лікуванняПро це повідомили у прес-службі Фонду.

Втрати спричинилизміни до законодавства щодо звільнення окремих категорій страхувальників від сплати ЄСВ.

Від сплати внеску були звільнені деякі підприємці, самозайняті особи та члени фермерських господарств.

Зазначається, що надходження від єдиного внеску є основним джерелом доходів ФССУ. Вони спрямовуються на фінансування матеріального забезпечення, зокрема лікарняних і декретних допомог, страхових виплат і медико-соціальних послуг, для понад 12 мільйонів застрахованих осіб та 200 тисяч потерпілих на виробництві та їх родин.

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Автор: Катерина Шварц