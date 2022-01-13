У середньому за один день перебування на лікарняному ФССУ виплачував 375,18 грн.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності (лікарняному) за підсумками 2021 року зріс на 10,1% порівняно з тим же періодом 2020 року.

Про це повідомив Фонд соціального страхування України.

Так, як зазначається, за підсумками року в середньому за один день перебування на лікарняному ФССУ виплачував допомогу в розмірі 375,18 грн. При цьому за підсумками грудня 2021 року середній розмір вже складав 394,7 грн.

"Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства)", - додали у ФССУ.

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними упродовж 2021 року був у Києві (463,4 грн), Запорізькій області (409,9 грн), Миколаївській області (408,8 грн) і Донецькій області (403,4 грн). Найменший – на Чернігівщині (310,8 грн).

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році за лікарняними звернулись понад 3 мільйони працюючих українців.

Вас також можуть зацікавити новини: