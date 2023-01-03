Прогнозують, що страховики неохоче надаватимуть послуги в регіоні без перестрахування, ставки на яке значно зросли.

На тлі повномасштабної війни глобальні страхові компанії відмовляються від надання послуг у Росії, Україні та Білорусі. Прогнозують, що у поточному році знайти постачальника послуг буде важко.

Як пише Reuters, для перестраховиків, які страхують страховиків, 1 січня є найважливішою датою – оновлюються і коригуються ціни 12-місячних полісів. На вартість впливають великі економічні або геополітичні зміни, як війна в Україні.

Голова брокерської та консультаційної компанії Gallagher Re International Джеймс Вікерс зазначив, що з початку 2023 року "дуже важко знайти покриття" для Росії, України та Білорусі.

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Деякі страховики вже відмовилися від надання покриття в цих трьох країни через ризик потрапити під санкції або зазнати значних битків. Інші, як прогнозують в галузі, ймовірно, неохоче надаватимуть послуги в регіоні без перестрахування.

Водночас ставки на перестрахування значно зросли. У брокерській компанії Howden зазначають, що "сектор переживає найгостріше, циклічне підвищення цін з періоду 2001-2006 років, якщо не раніше".

На це вплинуло те, що минулого року перестраховики зазнали значних збитків внаслідок війни в України та природних катаклізмів, таких як ураган Ян. За оцінками перестраховика Swiss Re цей та інші природні катастрофи минулого року призвели до застрахованих збитків у всьому світі на суму 115 мільярдів доларів. Це значно перевищує середній показник за 10 років у 81 мільярд доларів.

Представники галузі кажуть, що дискусії про оновлення тарифів між перестраховиками та страховиками були дуже напруженими, і деякі умови були узгоджені в останню хвилину. Зрештою, приміром, ставки авіаційного перестрахування зросли на 200%. На це значного впливу мало те, що сотні літаків світових авіакомпаній застрягли в Росії.

Як Росія викрала лізингові літаки

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

Зокрема, російські оператори не віддали найбільшому лізингодавцю на глобальному авіаційному ринку, компанії AerCap Holdings 116 літаків і 23 запасних авіадвигуни. Після запровадження ЄС санкції проти РФ лізингова компанія заявила про припинення оренди та попросила повернути літаки. Замість цього російські авіакомпанії перереєстрували їх у РФ і продовжили використовувати. AerCap подала позов до страховиків у зв'язку з вкраденими Росією літаками і вимагає виплатити їй $3,5 млрд за літаки, що залишилися у РФ.

В серпні ЗМІ повідомили, у контрольованому державою "Аерофлоті" розбирають літаки, аби отримати запасні частини, доступ до яких тепер обмежений через західні санкції.

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