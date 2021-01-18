100% вартості відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, можуть пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України.

Читайте такожСмерть від COVID-19: у Кабміні визнали проблему з виплатами страховок сім'ям медиківПро це йдеться в повідомленні на сайті Фонду соціального страхування (ФСС). Зокрема, пройти курс відновного лікування за кошти ФСС після перенесеної коронавірусної хвороби застраховані особи можуть на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. "Право на таке лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. Зокрема, у разі ускладнень за профілем кардіо-пульмонарної реабілітації та нейрореабілітації", - йдеться в повідомленні.

«Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти Фонду за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності», – пояснила начальниця управління медичних і соціальних послуг виконавчої дирекції ФСС Олена Пухка.

У ФСС розповіли, що після оформлення висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із санаторно-курортним закладом. 100% вартості відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

У разі наявності питань або потреби в консультації щодо проходження реабілітації за кошти Фонду, застраховані особи можуть звертатись до відповідних управлінь виконавчої дирекції ФСС за територіальною ознакою, контакти гарячих ліній у розрізі регіонів.

Крім того, у повідомленні зазначається, що для застрахованої особи, яка направляється на реабілітаційне лікування, ФСС фінансує надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі.

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Автор: Ірина Погоріла