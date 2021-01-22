ФСС здійснює щомісячні страхові виплати для понад 201 тис. осіб.

Фонд соціального страхування (ФСС) у повному обсязі виплатив щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх родин за 2020 рік. Загалом за минулий рік Фондом було нараховано 9,4 млрд грн щомісячних виплат.

Читайте такожНа 1,5 мільярда гривень більше: у Фонді соцстраху відзвітували про виплати лікарнянихПро це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, там вказується, що середній розмір допомоги від ФСС, яка має повністю компенсувати потерпілому втрачений заробіток відповідно до відсотка втраченої працездатності (або членам його родини в разі смерті потерпілого), склав 3 840,30 грн за підсумками 2020 року. Порівняно з 2019 роком сума допомоги зросла на 13,8%.

ФСС здійснює щомісячні страхові виплати для понад 201 тис. осіб. Як йдеться у повідомленні, ці щомісячні виплати упродовж 2020 року Фонд здійснював для 46 працівників закладів охорони здоров’я, яким встановлено стійку втрату працездатності внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19 і членам їх сімей у разі смерті медиків.

У ФСС нагадали, що розмір щомісячної страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.

При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.

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Автор: Ірина Погоріла