Близько 18 тис. осіб були евакуйовані через повінь в Новому Південному Уельсі в Австралії.

Австралійська страхова компанія Suncorp оголосила про очікувані збитки в розмірі від 230 до 250 млн доларів від недавніх проливних дощів і повеней в Новому Південному Уельсі, Південно-Східному Квінсленді і Вікторії.

Читайте такожСтала відома приблизна сума збитків американських страховиків від шторму УріОдночасно Рада зі страхування Австралії підвищила свою оцінку з 438 млн доларів, оголошених раніше на цьому тижні, до 497 млн доларів, що складаються з 33 152 претензій.

Близько 18 тис. осіб були евакуйовані через повінь в Новому Південному Уельсі в Австралії. Проливні дощі тривають вже кілька днів і викликали розлив річок і гребель навколо Сіднея. За даними Метеорологічного бюро Австралії, в деяких областях спостерігалося до 1000 мм опадів. Влада також повідомила про зсуви і пошкодження будинків в результаті міні-торнадо, що обрушився на захід від Сіднея. Під час евакуації аварійно-рятувальні служби провели не менше 500 рятувальних операцій, а прем'єр-міністр країни запропонував кошти для допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки.

Suncorp заявляє, що повні ліміти перестрахування залишаються доступними для всіх основних програм на випадок катастроф і понадлімітних сукупних покриттів перестрахування.

Програма AXL забезпечує покриття на 400 млн доларів понад утримання в 650 млн доларів з франшизою в розмірі 5 млн доларів.

Страховик отримав трохи більше 7600 претензій у всіх трьох штатах, і очікується, що ця цифра буде рости по мірі того, як клієнти отримають доступ до постраждалих регіонів, і масштаби збитку стануть ясні, передає Фориншурер.

Suncorp зазначає, що серйозність претензій значно різниться в залежності від регіону. Близько трьох чвертей вимог надходять з Нового Південного Уельсу, близько 20% - з Квінсленду, решта - з Вікторії.

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Автор: Ірина Погоріла