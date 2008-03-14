Добкін буде відповідати на запитання

Харків. 14 березня. УНІАН. У межах спільного проекту "Постав запитання" українського щотижневика "Кореспондент" і сайту "Кореспондент.net" читачі сайту зможуть поставити свої запитання Харківському міському голові Михайлу Добкіну.

Про це 14 березня повідомив "Кореспондент".

Для того, щоб поставити питання М.Добкіну, потрібно відправити питання за адресою korr-vopros@kppublications.com, обов`язково вказавши свої ім`я, прізвище і місто, в якому ви мешкаєте. Відповіді на кращі запитання будуть опубліковані в найближчому номері журналу "Кореспондент".