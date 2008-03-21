Харків. 21 березня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН отримував необґрунтовані надбавки за секретність, хоча був позбавлений доступу до державної таємниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу у Харкові, присвяченого аналізу конфлікту між Управлінням СБУ та міською радою, заявив депутат Харківської міської ради Володимир НАКОНЕЧНИЙ (БЮТ).

При цьому він послався на акт перевірки Контроольно-ревізійного управління.

В.НАКОНЕЧНИЙ навів дані, що свідчать про численні порушення фінансово-господарської діяльності,які були виявлені в результаті ревізії харківського міськвиконкому. Зокрема, зазначив він, це стосується закупівлі з міського бюджету на 60 тис. грн. водолазних костюмів та обладнання, які через управління житлово-комунального господарства були передані Міністерству надзвичайних ситуацій.

«Ми чудово розуміємо, що сьогодні МНС фінансується з республіканського бюджету, і тут місцевий бюджет також може розглядатися, але тільки в рамках закону. На жаль, депутати міськради не брали в цьому участі, не голосували. Рішення було ухвалене не сесією, без програми, без нічого», - сказав В.НАКОНЕЧНИЙ.

Депутат також повідомив, що в акті КРУ зафіксоване нецільове використання коштів у сумі 400 тис. грн. міським інформаційним центром, який відповідає за утримання та експлуатацію приміщення харківської мерії.

У свою чергу, депутат міськради Андрій РУДЕНКО (фракція «Наша Україна») процитував рядки зі звіту про перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харківський міський ломбард», які свідчать про різні зловживання керівників цього підприємства.

При цьому він процитував рядки з акту КРУ: «Аналіз даних свідчить про те, що найчастіше додаткова заробітна плата, яка виплачувалася співробітникам підприємства, у рази перевищує основну заробітну плату. Так, по керівнику підприємства ТИЧКОВУ додаткові виплати за зазначений період в 2,8 рази перевищили його основну заробітну плату, у квітні 2007 року перевищення становило 3,6 рази, у червні 2007 року – в 2,6 рази, у вересні 2007 року – в 16 разів, у жовтні 2007 року – в 8 разів».

А.РУДЕНКО вважає, що всі перевірки, які проводитимуться стосовно Харківської міськради, будуть максимально політизуватися керівниками міськради з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої дії.

«Ось таких звітів досить багато, але жодна кримінальна справа не доводится до кінця, тому що Геннадій Адольфович (Секретар міськради Генадій – УНІАН) не дає розслідувати ці кримінальні справи. Він максимально докладає зусиль з усією своєю корумпированою системою, яку він створив, - це карне співтовариство у міському виконавчому комітеті», - заявив А.РУДЕНКО.

Депутат висловив сподівання, що правоохоронні органи «розберуться з цим і поставлять на цьому жирну крапку». Інакше, вважає він «ми ніколи не побачимо ні нормального житлово-комунального господарства в місті, ні нормальних доріг».

Як повідомляв УНІАН, слідчими Служби безпеки України порушено кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради. За інформацією прес-центру СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міськради, що проводилась Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області. Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах – УНІАН) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років.

Справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.