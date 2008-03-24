Зловмисник, який кинув пляшку в кабінет Авакова, дає свідчення міліції
16:10, 24 березня 2008Харьків
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Він був напідпитку і чинив опір міліції - ЦГЗ
Харків. 24 березня. УНІАН. Зловмисник, який сьогодні кинув пляшку у кабінет Голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, «по гарячих слідах» був затриманий працівниками держохорони і в цей час дає свідчення у Київському райвідділі міліції Харкова.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, ним виявився 30-річний непрацюючий мешканець Харкова.
За її словами, зловмисник зробив це «у стадії сп’яніння», і при затриманні чинив опір працівникам держохорони. Пляшка з невідомою рідиною, яку він кинув у вікно кабінету губернатора, передана на експеризу.
Сигнал про подію до міліції надійшов телефоном о 13.32, зазначила Л.ВОЛКОВА.
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