Зловмисник, який кинув пляшку в кабінет Авакова, дає свідчення міліції

Харків. 24 березня. УНІАН. Зловмисник, який сьогодні кинув пляшку у кабінет Голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, «по гарячих слідах» був затриманий працівниками держохорони і в цей час дає свідчення у Київському райвідділі міліції Харкова.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, ним виявився 30-річний непрацюючий мешканець Харкова.

За її словами, зловмисник зробив це «у стадії сп’яніння», і при затриманні чинив опір працівникам держохорони. Пляшка з невідомою рідиною, яку він кинув у вікно кабінету губернатора, передана на експеризу.

Сигнал про подію до міліції надійшов телефоном о 13.32, зазначила Л.ВОЛКОВА.