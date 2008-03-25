Стороженко вважає міськраду «джерелом напруги» у Харкові

Харків. 24 березня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації вважає, що Харківська міськрада є джерелом ескалації напруги у Харкові.

Про це йдеться в інформації, розміщеній на сайті ОДА.

24 березня, йдеться у повідомленні, в 13 годин 07 хвилин в кабінет голови облдержадміністрації Арсена ААВАКОВА на 2-му поверсі будинку облдержадміністрації була кинута скляна ємкість з погано пахнучою рідиною. У момент події в кабінеті, крім керівника області, знаходилося декілька чоловік, у тому числі я.

Невідомий «метальник» пізніше був затриманий помічником депутата обласної ради і вже, мабуть, розказує, як хто-небудь з керівників обласної адміністрації не прийняв його на прийомі, не відреагував на подану ним скаргу, або що-небудь у цьому роді - я переконаний, що версія події буде побутовою.

Як заступник голови облдержадміністрації, що займається питаннями дотримання законності і правопорядку на території Харківської області, хочу заявити, що сьогоднішній випадок є ескалацією істерії, джерелом якої є Харківська міська рада. Саме цей орган нагнітає кримінальний психоз у місті Харкові і при цьому не може дня прожити без скандалу.

Два тижні тому, спілкуючись з журналістами, я попередив, що діяльність харківської міської влади загрожує харків`янам великою небезпекою (причому, абсолютно всім мешканцям міста!). Це можна назвати викликом суспільству, викликом Харкову, який Харківська обласна державна адміністрація терпіти не буде!

Як би не розгорталися подальші події, хочу заявити, що ми сповнені рішучості виконати свій службовий і громадський обов`язок перед Харковом і харків`янами, йдеться в публікації сайту.