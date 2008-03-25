Сьогодні 30 хв. не працювала Салтівська лінія метро

Харків. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні майже на 30 хвилин повністю зупинилися поїзди на Салтівській лінії Харківського метрополітену.

Як повідомив кореспонденту УНІАН черговий ДП «Харківський метрополітен», зупинка відбулася о 9.18 «з технічних причин». Співрозмовник не повідомив подробиць.

Місцеве агентство Status guo з посиланням на начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА передало, що «стався викид грунту в районі станції метро імені Академіка Барабашова.

О 9.45 рух на цій лінії було відновлено, повідомив черговий.

Салтівська лінія нараховує 8 станцій метро і зв’язує центр міста та головні промислові райони з Салтівським житловим масивом - так званим спальним районом, де проживає близько 500 тис. людей.