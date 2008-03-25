Лютий відповідатиме за роботу з силовиками

Харків. 25 лютого. УНІАН. Валерій ЛЮТИЙ призначений на посаду начальника управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

В.ЛЮТИЙ змінив на цій посаді Олександра НЕЧИПОРЕНКА, який нещодавно був призначений головою райдержадміністрації Харківського району.

ДОВІДКА. Валерій Васильович ЛЮТИЙ народився 1961 року в Харкові. Закінчив Харківський автомобільно-дорожний інститут та Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. В органах МВС працював з 1985 року. Обіймав посади начальна ДАІ м. Харкова, начальника УДАІ в Харківській області, заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області. З вересня 2007 р. В.ЛЮТИЙ пішов у відставку за вислугою років.