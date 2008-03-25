Аваков привітав СБУ зі святом

Харків. 25 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав працівників Управління Служби безпеки України з професійним святом.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації.

«За роки незалежності, - йдеться у вітанні, - органи безпеки країни пройшли непростий шлях. Проте, навіть при різниці оцінок цього шляху безперечне одне – ваша роль у захисті інтересів нашої Батьківщини, в забезпеченні мирного і спокійного життя громадян була і залишається першорядною.

Саме СБУ стоїть на захисті інтересів країни в процесі міжнародної взаємодії, у сфері вашої компетенції запобігання і припинення екстремізму, боротьба з корупцією, забезпечення інформаційної безпеки і багато іншого. На жаль, менше роботи у Служби безпеки поки що не стає ...

Від імені всіх харків`ян губернатор подякував керівництву і всім співробітникам Управління Служби безпеки України в Харківській області «за важку повсякденну працю». Він побажав усім співробітникам і ветеранам органів безпеки «успіхів, міцного здоров`я, упевненості у власних силах, благополуччя і сімейного щастя».