Мешканку області довічно ув`язнено за вбивство 4 жінок

Харків. 25 березня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 53-річну жінку, особу без громадянства, засуджено на довічне позбавлення волі за скоєння розбійних нападів та умисних убивств чотирьох самотніх жінок похилого віку на території Харківської та Сумської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Людмилу БОНДАРЕНКО, засуджена, яка була зареєстровану в одному з населених пунктів Богодухівського району, реалізовувала свої злочинні наміри під виглядом пошуку «роботи» для хатньої робітниці, звертаючись з проханням надати їй тимчасове житло.

Розправляючись зі своїми жертвами, вона викрадала гроші – як правило, це були невеликі суми – 400, 600 гривень, – особисті речі, коштовності.

Видав її мобільний телефон, який вона викрала в останньої жертви.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудній.