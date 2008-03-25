Бізнесмен ”нагрів” державу на 32 млн. грн.

Харків. 25 березня. УНІАН. Прокуратура області передала до суду кримінальну справу щодо 27-річного директора одного з приватних підприємств, який звинувачується від ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підробленні та відмиванні доходів.

Як повідомили коресподнету УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Наталію СОЛОМКО, встановлено, що цей посадовець у квітні-червні 2005 року ухилився від сплати податку на прибуток до державного бюджету на загальну суму понад 4, 5 млн. грн., а у квітні-вересні цього ж року, працюючи директором одного з товариств з обмеженою відповідальністю, - від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 27 млн. грн.

Керівник ТОВ звинувачується за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі).

Лише ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України передбачає за такі дії покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.