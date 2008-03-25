Добкін сьогодні побачить море

Харків. 25 березня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перебуває у відрядженні в Ялті.

Як повідомляє сайт міськради, у Криму мер бере участь в установчому засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Минулого тижня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів до складу цього органу Харківського міського голову.

Розпорядженням М.ДОБКІНА на час його відрядження повноваження міського голови покладено на секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.