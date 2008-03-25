Генерала СБУ Мухатаєва підвищено у званні

Харків. 25 лютого. УНІАН. Начальнику Управління Служби безпеки України генерал-майору Андрію МУХАТАЄВУ присвоєне чергове звання генерал-лейтенанта.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел у силових стуктурах.

Згідно з Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який має бкути опуьлікований сьогодні з нагоди Дня СБУ, командир харківського загону «Альфа» нагороджений медаллю «За мужність».

Сьогодні А.МУХАТАЄВ перебуває у Києві, повідомив співрозмовник агентства.