Аваков також перебуває до Криму

Харків. 25 березння. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сьогодні бере участь у засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування, яке відбудеться в Криму під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє сайт ОДА, в засіданні Національної ради беруть участь члени Уряду, у тому числі міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК. Засідання відбудеться у Лівадійському палаці в Ялті.

Під час засідання Президент планує заслухати пропозиції регіонів щодо змін у державному бюджеті. Крім того, учасники заходу обговорять питання підготовки аеропортів у всіх областях України, в тому числі в тих містах, які готуються до матчів Євро-2012.

Як повідомлялося, 21 березня В.ЮЩЕНКО підписав Указ про створення Національної ради з питань взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Основними задачами Національної ради є розгляд, обговорення і вироблення погодженої позиції з питань загальнодержавного й регіонального значення.

До складу Ради введено голів облдержадміністрацій, мерів міст, керівників обласних рад, в тому числі А.АВАКОВА, Михайла ДОБКІНА та Василя САЛИГІНА.