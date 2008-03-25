Під час Євро-2012 Україну відвідають 1 млн. туристів

Харків. 25 березня. УНІАН. Під час проведення матчів „Євро-2012” Україну відвідають 1 млн. туристів.

Про це сьогодні на прес-конференції журналістам повідомив радник міського голови з питань підготовки і проведення в Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року Віктор Христоєв.

За його словами, на реалізацію всіх заходів, пов`язаних з подією, державна програма підготовки до ЧЄ передбачає освоїти 126,4 млрд. грн., з яких – 21,4 млрд. - кошти Держбюджету, 12,4 млрд. - місцеві бюджети, 92,6 млрд. - інші джерела фінансування.

За словами учасника прес-конференції, сьогодні триває уточнення завдань державної і міської програми. Згідно з Постановою №107 Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008р., до програми вносяться корективи і узгоджуються з Міністерством економіки. Протягом двох місяців буде також затверджений пооб’єктний план заходів реалізації завдань програми на 2008 р.

Віктор Христоєв нагадав, що протягом трьох тижнів Україна має забезпечити проведення 16 футбольних матчів, у тому числі - фінального в Києві.