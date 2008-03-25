Україна повезе до Польщі свої книги

Харків. 25 березня. УНІАН. Україна візьме участь у Міжнародній книжковій виставці-ярмарку у Варшаві.

Як повідомив заступник голови державного комітету телебачення та радіомовлення України Василь Шевченко, з 15 по 18 травня 2008 року у Варшаві (Республіка Польща) проходитиме 53 Варшавська міжнародна книжкова виставка-ярмарок.

Як зазначив Василь Шевченко, враховуючи важливість зазначеного заходу для розвитку міждержавних контактів, спрямованих на підтримку позитивного іміджу України на міжнародній арені, поглиблення співробітництва в інформаційній та видавничій сферах, популяризацію вітчизняної літератури, культурних традицій, Держкомтелерадіо запрошує до участі у цій виставці-ярмарку видавництва і видавничі організації різних форм власності у складі Національного стенду України.

Цього року виставкова площа колективного стенду України (близько 1.5 тис. примірників), становитиме 20 кв. м.

У зв`язку з цим Василь Шевченко звертається з проханням до 15 квітня надіслати департаменту видавничої справи та преси Держкомтелерадіо України заявку на участь у виставці-ярмарку, конкретні пропозиції щодо презентацій видань та участі у заходах авторів книг, а також надати книжкову продукцію для представлення на Національному стенді України.

Інформацію для наповнення Каталогу виставки прохання надіслати українською та англійською мовами до 10 квітня на електронну адресу mо@соmin.gоv.uа, вказавши при цьому повну назву видавництва, П.І.Б. керівника, поштову адресу, контактні телефони, сайт, е-mail та спеціалізацію.