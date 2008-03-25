На готівковому валютному ринку спекулюють
Коментар банкіра
Харків. 25 березня. УНІАН. Сьогодні на готівковому валютному ринку України превалює спекулятивна складова.
Таку думку кореспонденту УНІАН висловив радник голови наглядової ради «Банку НРБ» В’ячеслав ЮТКІН.
За його словами, оператори валютообмінного ринку в ситуації, коли курс долара падає, і збільшується попит на євро, прагнуть отримати з цього максимальну вигоду. «Ціна на євро не відображає реальної вартості цієї валюти», - сказав В.ЮТКІН.
Щодо ситуації на безготівковому ринку банкір зазначив, що до країни надходить значний обсяг доларових інвестицій, що створює перенасичення ринку. У цій ситуації природно, що якщо попит на гривню переважає, то, очевидно, що курс долара знижуватиметься, сказав він.