Фельдман звинувачує Добкіна й Кернеса у «техногенних провокаціях»

Харків. 25 березня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) звинуватив Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА у «техногенних провокаціях».

Про це йдеться в заяві О.ФЕЛЬДМАНА, переданій УНІАН.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що сьогоднішнє закриття Салтівської лінії метро у Харкові є «прямим продовженням подій, про які ми попереджали харків`ян - керівники міста, під якими захиталися крісла, підуть на будь-які провокації, на будь-які беззаконня, щоб очорнити своїх опонентів і відволікти увага людей від власних протиправних дій».

За словами нардепа, таку реакцію в керівників міста викликало, зокрема, утворення парламенської слідчої комісії з перевідки їхньої діяльності:

«Аналізом діяльності ДОБКІНА й КЕРНЕСА в цей час займається відразу кілька спеціальних комісій і робочих груп. Єдина можливість для міської влади хоч якось відтягнути час і замести сліди - це відволікання уваги гучними скандалами й провокаціями. Характерно, що останні скандали у Харкові почалися саме з моменту створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради й тривають у міру підтвердження фактів, які небажані й незручні для нинішньої міської влади».

«Необґрунтовані нападки на Торговий центр «Барабашове» та Концерн АВЕК, а також наспіх сфабриковані спекуляції з приводу «техногенних погроз», - заявив О.ФЕЛЬДМАН, - це одна з таких провокацій». Він стверджує, що «це особиста помста з боку КЕРНЕСА й ДОБКІНА за мою участь у створенні парламентської слідчої комісії. Це спроба нинішнього керівництва Харківського метрополітену уникнути відповідальності за власні зловживання, махінації та халатне ставлення до виконання власних службових обов`язків. Це відповідь кримінально-бюрократичного угруповання у владних структурах Харкова на мою боротьбу проти діючої в місті корумпованої й прогнилої системи».

«Можу розчарувати всіх тих, хто сьогодні з останніх сил чинить спротив встановленню законності й правопорядку у Харкові, - йдеться в заяві. - По-перше, чинити опір залишилося не довго. По-друге, лякати мене безглуздо. По-третє, процеси в Харкові взяті під контроль уряду. На останньому засіданні Кабінету міністрів обговорювалася ситуація в Харкові і було ухвалене рішення про проведення низки додаткових міністерських перевірок діяльності харківських посадовців».

О.ФЕЛЬДМАН повідомляє, що з метою «уникнути провокацій, пов`язаних з безпекою харків`ян, і для запобігання «аварійних політтехнологій» він звернувся до голови Харківської облдежадмігністрації Арсена АВАКОВА з проханням створити незалежну комісію, яка «проведе об`єктивну експертизу техногенної ситуації в Харківському метрополітені, а також з усіх питань, які пов’язані з діяльністю Концерну АВЕК і ТЦ «Барабашове». Щоб припинити будь-які спекуляції, ми будемо вимагати публічної оцінки інженерного стану метрополітену, наявних технічних проблем, причин і конкретних винуватців їхнього виникнення».

Народний депутат обіцяє зробити все, «щоб притягти до відповідальності авторів «техногенних провокацій» і захистити інтереси харків`ян».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з технічних причин майже на 30 хвилин був припинений рух на Салтівській лінії Харківського метрополітену, яка має 8 станцій і з’єднує центр міста з Салтівським житловим масивом, де проживає близько 500 тис. людей. За офіційною версією, закриття лінії було пов’язане з необхідністю ліквідації виносу ґрунту в тунелі, який стався на перегоні станція «Академіка Барабашова» - станція «Академіка Павлова», де останнім часом відмічена динаміка просідання тунелю на обох коліях цього перегону.

Останнім часом представники влади Харкова заявляли, що ринок «Барабашове», під яким проходить метро, несе небезпеку для підземки.

24 березня Сергій СЬОМОЧКІН - голова фракції БЮТ в Харківській міськраді і один з керівників Концерну АВЕК, до структури якого входить ринок «Барабашове», заявив на прес-конференції про можливий теракт у харківському метро і вказав, що до його організації може бути причетний секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС.