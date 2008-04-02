Профільний Комітет Верховної ради рекомендує призначити позачергові вибори у Харкові

Комітет Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування виконав свій конституційний обов’язок і дав правову оцінку діяльності харківської влади.

Про це офіційному сайту Блоку НУ-НС сказав народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона", голова названого Комітету Олександр Омельченко.

"Ми розглянули матеріали, направлені в комітет головою Харківської обласної адміністрації Арсеном Аваковим щодо порушень Харківським головою та Харківською міськрадою, а також матеріали робочої групи, сформованої з народних депутатів - членів нашого комітету. Згідно з регламентом Верховної ради, постанова з висновками Комітету буде представлена на розгляд парламенту", - зазначив голова комітету.

"Мені важко передбачити, яке рішення винесе сесія парламенту, і я не можу коментувати рішення суду, який заборонив порушувати кримінальну справу проти харківських посадовців, бо не знайомий із матеріалами СБУ. Але ми дали правову оцінку діяльності міськради та мера Харкова, і рекомендуємо призначити позачергові вибори в Харкові - вони необхідні", - сказав Олександр Омельченко.