Моря в Європі 'закипають': вчені заговорили про тривожні зміни

Під загрозою перебувають морські мешканці та рибальство.

Цього літа європейські моря зазнали значного потепління. Згідно з дослідженням міжнародної групи World Weather Attribution, зміна клімату підвищила температуру Середземного моря приблизно на 2 градуси. Як повідомляє Wion, у водах Західної Європи додаткове потепління склало близько 1,3–1,4 °C.

За словами вчених, від Атлантики біля узбережжя Ірландії до Середземного моря європейські води переживають тривожний стрибок температури.

Під загрозою – екосистеми та рибальство

Проблема полягає не лише в тому, що вода стає теплішою. Морські хвилі спеки можуть виводити тварин і рослини за межі звичних для них температурних умов. У результаті змінюються цілі екосистеми, а наслідки можуть торкнутися й рибальства.

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Вчені вже фіксують серйозний вплив на морське життя. Деякі види починають переміщатися на північ, у прохолодніші води. Це може порушити харчові ланцюги та змінити звичний склад морських екосистем.

При цьому для серйозної шкоди іноді достатньо навіть невеликого підвищення температури. Наприклад, для коралових рифів критичним може стати потепління всього приблизно на 1 градус.

Температура подекуди перевищила норму на 6 градусів

Як повідомляється, у найспекотніші два тижні липня температура поверхні води в окремих районах Середземного моря була більш ніж на 6°C вищою за норму.

Цьогорічні морські хвилі спеки охопили величезні території. Вони торкнулися близько 90% Біскайської затоки та узбережжя Піренейського півострова, а також приблизно 80% західної частини Середземного моря.

За оцінками дослідників, без нинішнього глобального потепління, пов’язаного з діяльністю людини, подібні екстремальні явища охопили б лише близько 40% цих акваторій.

Наслідки підвищення температури моря можуть відчуватися й на суші. Тепліша вода підвищує вологість повітря в прибережних районах, що може зробити періоди екстремальної спеки ще важчими для людей.

Хоча тепле море може радувати відпочивальників, для життя під водою зміни, що відбуваються, стають дедалі серйознішою загрозою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Супер Ель-Ніньо може стати реальністю вже найближчим часом.

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