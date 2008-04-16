Реорганізовано ХКП ”Міжнародний аеропорт ”Харків”

Харків. 16 квітня. УНІАН. Депутати Харківської міськради 16 квітня на своїй сесії ухвалили рішення про реорганізацію ХКП "Міжнародний аеропорт "Харків" шляхом його приєднання до ТОВ "НЬЮ СІСТЕМС АМ".

Як повідомляє агенція "SQ", за словами начальника управління з питань підприємництва, інвестицій і споживчого ринку Харківської міськради Андрія Проскуріна, це рішення ухвалене у зв`язку з тим, що аеропорт передано в оренду. Рішення направлене на дотримання норм і положень Господарського і Цивільного кодексів, а також закону "Про оренду державного і комунального майна".