Збитки від пожежі в ТЦ «Барабашове» становлять 45 млн. грн.

Харків. 18 квітня. УНІАН. Матеріальні збитки від пожежі в Торговому центрі «Барабашове», за попередніми даними, становлять близько 45 млн. грн. З них понад 25 млн. грн. - втрати Концерну АВЕК і близько 20 млн. грн. - збитки підприємців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну, в результаті пожежі вогнем знищено 87 магазинів, з яких 78 не підлягають відновленню. Загальна площа пожежі становила 2200 кв. метрів.

Загоряння, яке почалося 16 квітня в 15.45, вдалося повністю ліквідувати лише ранком 17 квітня. При цьому, як говорять очевидці, вогнища полум`я з`явилися відразу з трьох боків «Дитячого ринку», що й перешкодило службі безпеки вчасно локалізувати пожежу.

У прес-службі відзначвають злагоджену роботу служби охорони Торгового центру та пожежних команд, які прибутку на місце пожежі негайно. Тільки завдяки їхнім зусиллям і самовідданій роботі вдалося уникнути людських жертв і поширення полум`я на весь ринок.

На даний момент на місці пожежі працює слідча комісія МНС України, яка перевіряє різні версії події. При цьому однією з основних версій залишається підпал. Про це свідчать різні факти, що передують загорянню. По-перше, те, що сама пожежа, як відзначають свідки, почалася одночасно в трьох точках «Дитячого ринку», а по-друге - приміщення, які охопило полум`я, були замкнені і не використовувалися в цей день.

Концерн АВЕК ухвалив рішення про закупівлю спеціального устаткування та двох нових пожежних машин, які будуть постійно чергувати біля ринку. Розглядається також питання про придбання вертольота для харківських пожежних. Також за особистим наказом народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА створена внутрішня комісія щодо оцінки нанесеного підприємцям збитку. Після завершення роботи комісії будуть виділені кошти на часткове відшкодування фінансових втрат, пов`язаних з пожежею, – в результаті пожежі без роботи залишилося близько 300 людей, і О.ФЕЛЬДМАН вважає, що його борг допомогти цим людям, повідомили у прес-службі.