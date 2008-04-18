«Харківське питання» знову зависло

Харків. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні у Веховній раді України не дійшло до розгяду питання про дострокові вибори у Харкові – голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК закрив пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку фракції коаліції наполягали на розгляді «харківського питання».

Як заявив під час пленарного засідання лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, Верховна рада має припинити зловживання владою у Харкові. «Це буде сигнал для всієї країни, оскільки і в інших містах існує така проблема», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що фракції коаліції ніколи не відмовлялися від розгляду питань, що включені до порядку денного. Він виступив також з ініціативою сьогодні розглянути законопроект щодо скасування депутатських пільг та щодо імперативного мандату.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що питання по Харкову «є провокацією, яка вкидається у сесійний зал». Він виступив з пропозицією, аби депутати в першу чергу розглянули соціальні законопроекти та завершили розгляд законопроекту про Кабінет міністрів.