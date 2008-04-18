Шандра: причини пожежі в ТЦ «Барабашове» встановлює міліція

Харків. 18 квітня. УНІАН. Міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА сподівається, що причини пожежі на харківському ринку «Барабашове» будуть встановлені найближчим часом.

Як передає кореспондент УНИАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Харкові, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Попередньо (причини) поки ще не встановлені. Цим займається міліція. Ми, безумовно, допомагаємо їм. У них є слідчий апарат, тому остаточні результати буде давати міліція з нашими фахівцями. Я гадаю, що найближчим часом це буде зроблене», - сказав В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНИАН, 16 квітня у Харкові в ТЦ «Барабашове», за уточненими даними, згоріло 87 магазинів, площа пожежі становила 2200 кв. м. Пожежі було присвоєно третій ступінь складності. Загоряння було помічене вчасно, тому людських жертв і потерпілих немає. За попередніми даними, матеріальні збитки становлять понад 45 млн. грн.