Аваков звинувачує облраду у «внесенні політичного хаосу»

Харків. 18 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ різко розкритикував рішення сесії обласної ради про перерозподіл бюджетних коштів і заявив, що Партія регіонів внесла в питання життєзабезпечення області політичний хаос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленн, розміщеному на особистому сайті губернатора.

«Волаючий, потворний фортель, який учора викинула фракція Партії регіонів на сесії обласної ради - це черговий етап втручання політики в життєдіяльність області», - заявив А.АВАКОВ.

За його словами, учора «без усяких попередніх погоджень, з порушенням Бюджетного Кодексу, порядку, законів голова облради запропонував новий розподіл бюджету. Були зняті 20 мільйонів гривень з фінансування реконструкції стадіону «Металіст», 10 мільйонів - з реконструкції філармонії, 7 млн. - з реконструкції будинку Держпрому, 7 млн. - з реконструкції систем теплообеспечения села Ковшарівка Куп`янського району й передані на якесь фінансування міста Харкова».

«Таке рішення порушує ряд статей Бюджетного Кодексу і, головне, вносить політичний хаос у господарські питання. Це неприпустимо», - наголошує губернатор.

«Я мирився з тим, коли сесія обласної ради по півдня розбирає особисті взаємини голови обласної ради і різних цивільних осіб. Я мирився з величезною кількістю інституцій, які створені в обласній раді. Тому що вважаю компроміс основою миру в цьому суспільстві. Але в ситуаціях, коли маразм перехльостує, коли якась незрозуміла воля привноситься до зали обласної ради, яка повинна думати про ситуацію в області, я миритися не збираюся» - заявив А.АВАКОВ.

Він вважає ті рішення, «які були прийняті й проголосовані в сесійній залі, є незаконними, не є такими, які я буду приймати до виконання». «Мною, - сказав А.АВАКОВ, - негайно, сьогодні ж будуть оскаржені ці рішення. Думаю, що сьогодні ж ми згідно з процедурою за моїм підписом знову внесемо саме той розподіл, що є очевидним, продуманим і підготовленим. Той розподіл, що чекає область».

Губернатор назвав «цинізмом» рішення щодо Ковшарівки: «Це територія, яка вимагає негайного втручання, яка, можливо, не переживе наступну зиму. Сюди ми з більшими труднощами залучили інвесторів, плюс додали кошти держбюджету для того, щоб заново створити систему опалення цього селища. Тепер цей проект торпедований Партією регіонів, що одержала у цьому селищі до 90% голосів. Це ідіотизм, що важко пояснити».

«Я розраховую, - заявив А.АВАКОВ, - що дуже швидко наведу лад і поставлю політиканів, що зарвалися, на місце. Людям варто знати, що відбувається, і варто робити для себе якісь висновки».

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії 17 квітня депутати облради внесли зміни до обласного бюджету на 2008 рік. Було ухвалене рішення перенаправити субвенції в розмірі 37 млн. грн., які планувалося виділити на реконструкцію та ремонтно-відбудовчі роботи стадіону «Металіст» (20 млн. грн.), будинку Держпрому (7 млн. грн.) та обласної філармонії (10 млн. грн.), у бюджет міста Харкова для того, щоб міська рада мала можливість самостійно розпорядитися цими коштами.