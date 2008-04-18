Однією з версій причин пожежі в ТГ «Барабашове» є «занесення вогню»

Харків. 18 квітня. УНІАН. Версія про відкрите джерело полум’я є однєїю з імовірних ключових причин виникнення пожежі на ринку «Барабашове».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківької облдержадміністрації, розміщеному на сайті ОДА.

Як повідомив начальник ГУ МНС України в Харківській області Павло ОДАРЮК, «одна з версій виникнення масштабної пожежі на рику біля станції метро «Академіка Барабашова», яку розглядають фахівці МНС та правоохоронних органів, – занесення у приміщення джерела відкритого полум’я», - йдеться у повідомленні.

П.ОДАРЮК також повідомив, що остаточні висновки оперативно-слідчої комісії МНС будуть оприлюднені протягом десяти найближчих днів.

Як повідомляв УНИАН, 16 квітня у Харкові в ТЦ «Барабашове», за уточненими даними, згоріло 87 магазинів, площа пожежі становила 2200 кв. м. Пожежі було присвоєно третій ступінь складності. Загоряння було помічене вчасно, тому людських жертв і потерпілих немає. За попередніми даними, матеріальні збитки становлять понад 45 млн. грн.