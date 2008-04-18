Луценко наполягає на створенні антикорупційного бюро

Донецьк. 18 квітня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наполягає на створенні в країні антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами міністра, необхідно створити антикорупційне бюро з широкими повноваженнями, зі своїм досудовим слідством, зі спеціальними суддями і спецпрокурором. Ю.ЛУЦЕНКО нарік, що у Верховній Раді і у вищому політикумі “не хочуть дати повноваження міліції, як у всіх країнах”. Тому сьогодні в Україні «відбувається імітація боротьби з корупцією, а не боротьба», - зазначив він.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні в країні, на жаль, немає кримінальної відповідальності за корупційні дії, є тільки адміністративна, з неможливістю зняти з посади. Так, за його словами, з 5 тис. складених протоколів за фактами корупції знята з посади була тільки одна людина, інші були оштрафовані.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що кожного року міліція передає до суду до півтора тисячі справ, пов`язаних із корупцією, але у в`язниці потрапляє мало корупціонерів – близько 1-2%.

«Гора народила мишу», - таким чином Ю.ЛУЦЕНКО охарактеризував результати роботи міліції порівняно з діями судів.

Кажучи про роботу судів, він акцентував на тому, що сьогодні в Україні вони покривають корупціонерів під девізом «ворон ворону око не виклює».

На закінчення міністр внутрішніх справ сказав, що необхідно проведення великої роботи, щоб виявити корупцію в судах.

Як повідомляв УНІАН, Концепцією реформування органів кримінальної юстиції, зокрема, передбачається створити антикорупційне бюро, яке відповідатиме за дотримання законів з боку високопосадовців і державних службовців.

Крім того, 14 січня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ спільно з МВС України підготував пакет законопроектів, направлених на протидію корупції в державі і реформування системи органів внутрішніх справ, серед яких законопроект про створення антикорупційного бюро.

Разом із тим, Кабінет міністрів виступив з ініціативою введення інституту урядового Уповноваженого з питань антикорупційної політики при Міністерстві юстиції України.