Балога: “Кабмін впритул наблизив кризу у взаєминах із Президентом”

Київ. 18 квітня. УНІАН. Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що постанова уряду щодо порядку проведення земельних аукціонів упритул наблизила кризу Кабінету міністрів у взаєминах із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це йдеться коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

«Прем`єр, напевно, дає собі звіт, що глава держави ніколи не дасть будь-кому ліцензію на монопольне та безконтрольне розпоряджання національним багатством, яким є земля. Торгівля землею має регулюватися тільки законом, який чітко встановить всі процедури, на всіх рівнях. Керівникові уряду слід затямити: земельні питання в державі вирішуватимуться не з політичних, а з національних інтересів. Тому постанова Кабміну не має жодних шансів на життя», - сказав В.БАЛОГА.

Він зазначив, що висловлювання прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про її цілковиту відповідальність за процеси в країні є серйозною зобов`язуючою заявою.

Вона свідчить, що керівник уряду добре усвідомлює глибину проблем в економіці, які виникли протягом останніх місяців і на подолання яких мають бути спрямовані зусилля Кабінету міністрів. Слова Ю.ТИМОШЕНКО також означають, що вона розуміє і допущені урядом прорахунки та визнає ступінь вини за це конкретних членів її урядової команди, передусім, із економічного блоку. Висловлювання прем`єр-міністра, ймовірно, слід розцінювати і як ознаку того, що Кабмін, нарешті, перейде від проголошення оптимістичних декларацій і заспокійливих запевнень до конкретних антикризових дій.

Керівник Секретаріату також розкритикував наміри уряду щодо проведення приватизації державних підприємств. На його думку, у цих планах виразно проглядаються міркування не економічної доцільності і вигоди, а політичного розрахунку та популістського піару. Адже виручені мільярдні кошти будуть спрямовані зовсім не на структурну перебудову економіки і перспективні проекти, і навіть не на обіцяне БЮТ завершення реформи Збройних Сил, а на одноразовий пропагандистський ефект. Стосовно зусиль Кабміну будь-що добитися продажу Одеського припортового заводу В.БАЛОГА припустив мотив корисливої зацікавленості. Він не виключив, що Кабмін хоче провести приватизацію ОПЗ на умовах, які дозволять передати цей промисловий гігант «дружнім» структурам.

В.БАЛОГА звернув увагу, що в останніх заявах урядовців, призначених за квотою БЮТ, та публічних відозвах від імені цього блоку все частіше звучить слово «вимагаємо». Керівник Секретаріату розцінює це як ознаку деякої знервованості у лавах цієї політичної сили, що йде не на користь спокійній і конструктивній роботі.

«Маю рецепт, як позбутися нервового фактора у державних справах. В одному випадку, а саме у Верховній Раді, треба замість гнівних виступів із трибуни голосувати. Наприклад, за нову редакцію Закону «Про Кабінет міністрів». В іншому випадку - в уряді - не приймати сумнівних постанов і не провокувати конфліктів із главою держави. І тоді у трикутнику парламентська коаліція - Кабінет міністрів - Президент буде лад і спокій, чого вже давно і з нетерпінням чекає українське суспільство», - сказав В.БАЛОГА.