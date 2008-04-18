КС не дозволив ухвалювати Конституцію без Верховної Ради

Київ. 18 квітня. УНІАН. Нова Конституція України не може бути затверджена на всеукраїнському референдумі без рішень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК, коментуючи оприлюднене сьогодні рішення КС у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення ряду положень Конституції (справа про прийняття Конституції та законів на референдумі),

А.СТРИЖАК нагадав, що Конституційний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого, внесення змін до Конституції повинно відбуватись згідно з нормами чинного Основного Закону.

Ця процедура передбачає, що законопроект про внесення змін до Конституції має бути внесений на розгляд парламенту, парламент має 226-ма голосами направити цей законопроект до Конституційного Суду для надання висновку щодо його конституційності, а вже після цього на наступній сесії ВР має ухвалити ці зміни 300-ма голосами.

При цьому А.СТРИЖАК зауважив, що із сьогоднішнього рішення Конституційного Суду випливає, що у разі оголошення референдуму за народною ініціативою до розгляду парламентом відповідних змін Конституції, рішення референдуму матиме виключно консультативний характер.

Суддя-доповідач у справі Іван ДОМБРОВСЬКИЙ також нагадав, що, відповідно до рішення Конституційного Суду, ухваленого у 2000 році, перед винесенням на референдум тексту нової Конституції спочатку необхідно запитати у народу, чи взагалі він хоче зміни Основного Закону.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ також підкреслив, що обов’язкове звернення до народу з питань змін до Конституції потрібно, якщо зміни вносяться до розділів 1 – «Загальні засади», розділу 3 – «Вибори. Референдум» та до 13 розділу – «Внесення змін до Конституції України».

Також судді Конституційного Суду в ході прес-конференції відкинули і звинувачення, що сьогоднішнє рішення було прийнято на користь Президента чи якоїсь політичної сили.

І.ДОБМРОВСЬКИЙ зауважив, що судді намагались ухвалити таке рішення, яке б не догодило жодній політичній силі. Він пожартував, що сьогодні говорять, що Конституційний Суд танцює під музику Президента, і таке твердження можна назвати правдивим, якщо порівнювати з танцями глухонімого під музику.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня КС ухвалив Рішення у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі).

Як зазначалося у повідомленні прес-служби КС, необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Конституції України викликана, на думку Президента України, тим, що „існують різні, нерідко протилежні, позиції та точки зору щодо кола питань, які можуть вирішуватися всеукраїнським референдумом, зокрема можливості прийняття всеукраїнським референдумом законів України, а також порядку впровадження та оформлення рішень всеукраїнського референдуму“.

Суб’єкт права на конституційне подання просив дати відповіді на такі питання: „Чи є можливим здійснення народом України як носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні законодавчої влади безпосередньо і, зокрема, прийняття всеукраїнським референдумом законів України? І якщо це є можливим, то: чи потребують рішення всеукраїнського референдуму стосовно законів затвердження або схвалення Верховною Радою України; чи застосовується стосовно законів, прийнятих всеукраїнським референдумом, процедура підписання і оприлюднення, визначена частиною другою статті 94 Конституції України?“.