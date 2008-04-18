Керівництво АВЕКу причною пожежі в ТГ «Барабашове» вважає підпал

Харків. 18 квітня. УНІАН. Керівицтво концерну АВЕК причиною пожежі в Торговому цнтрі «Барабашове», як сталася 16 квітня, вважає підпал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції президент Концерну АВЕК Дмитро СОБОЛЄВ.

«За тією інформацією, яку маємо ми, це був підпал», - сказав Д.СОБОЛЄВ.

«Судячи з того, як розповсюджувався вогонь, - додав керіник, - він був занесений з кількох боків».

Крім того, зазначив він, стверджувати так дає привід той факт, що «у тому місці ніякі ремонтні роботи не проводилися».

Д.СОБОЛЄВ не став відповідати на запитання, «хто це міг зробити», зазначивши, що «очевидно, це люди, котрі не мають жодних людських якостей», а «правоохоронні органи мають зробити свої висновки».

Д.СОБОЛЄВ підтвердив інформацію, що згоріло 87 крамниць, з яких 78 не відновлюються.

Загальна сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сказав він, становить близько 50 млн. грн.

За його словами, зараз на ринку працює спеціальна комісія МНС. Крім того, сказав керівник, «у нас на підприємстві працює свою комісія, яка провадить незалежне розслідуванням цієї ситуації».

Відповідаючи на запитання про стан пожежної безпеки на «Барабашовому», Д.СОБОЛЄВ зазначив, що «ми витримуєио всі правила і вимоги пожежної безпеки». При цьому він не підтвердив і не спростував інформації про те, що в день 16 квітня в районі ринку у водогоні зникла вода у зв’язку з якимись будівельними роботами іншої фірми. Він лише зазначив, що, за його інформацією, «у пожежників були пролеми з гідрантами».

Д.СОБОЛЄВ повідомив, що він звернувся до МВС, СБУ та МНС з проханням «провести розслідування і дати правову оцінку того, що сталося».

Як передає кореспондент УНІАН, який був присутній на пожежі, 16 квітня близько 17- 20 голини вечора пожежники скаржилися на проблеми з водою у гідрантах, що не давало змоги інтенсивніше долати пожежу.