Харківську КРУ очолив Щербаков?

Харків. 18 квітня. УНІАН. Заступник начальника КРУ в Харківській області Олексій Щербаков 18 квітня наказом ГоловКРУ призначений начальником КРУ в Харківській області.

Як повідомляє агенція SQ, про це О.Щербаков 18 квітня повідомив журналістам. За його словами, він ознайомив з наказом про своє призначення начальника КРУ Олексія Дуболазова.

За словами О.Щербакова, наказ прийшов в управління факсом. Оригінал знаходиться у відділі кадрів ГоловКРУ, і з ним можна буде ознайомитися через декілька днів.

А.Дуболазов зазначив, що вивчить наказ, але вже зараз можна сказати, що він складений з відхиленнями від інструкцій, оскільки у ньому вказано, що призначення відбувається за рекомендацією Харківській облдержадміністрації, яка має право тільки погоджувати призначення. "Я маю намір оскаржити в суді наказ про своє звільнення, оскільки незрозуміло, які порушення в моїй роботі слугували його причиною", - заявив А.Дуболазов.

Він також зазначив, що зміна керівника пов`язана з необхідністю проводити замовні перевірки на користь ряду структур. "Наприклад, така перевірка була проведена відносно Харківської міськради, де були виявлені порушення. Виходить, раніше ревізори перевіряли і нічого не знаходили, а потім раптом знайшли порушення", - зазначив А.Дуболазов. У свою чергу О.Щербаков підкреслив, що йдеться про неправомірно нараховані надбавки. Неправомірність була спірною, поки в 2006 р. не змінилося законодавство. За словами нового начальника КРУ, у міськраді було виявлено 1,5 млн.грн. неправомірно нарахованих надбавок до зарплати.