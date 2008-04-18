Фельдман упевнений, що перевибори влади у Харкові відбудуться

Харків. 18 квітня. УНІАН. Народний депутат України від блоку БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН висловив переконання, що перевибори влади у Харкові так чи інакше відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи останні події у Харкові, зокрема, пожежу на ринку «Барабашове», якс сталася 16 квітня.

«Сьогодні вже встановлено, я думаю, практично процентів на 90, що це був підпал», -сказав депутат.

За його словами, пожежа ще раз засвідчила неохідність змін у Харкові. «Сталася безпрецедентна подія, яка стала знаковою для всієї України, і ми потихеньку скочуємося до «Америки 27-го року».

О.ФЕЛЬДМАН не пов’язав нинішню активізацію питання про дострокові вибори у Верховній раді України з пожежею, оскільки це питання давно вноситься до порядку денного сесії. Водночас він висловив переконання, що перевибори влади у Харкові будь-що відбудуться. За його словами, необхідність цього все більше усвідомлюють і представники опозиції, в середовищі якої «достаньо мислячих людей». «Всеодно це питаня буде вирішене», - сказав пресдтавник БЮТ.

Що ж до самого нього, сказав О.ФЕЛЬДМАН, то «ніякі дії, ніякий тиск і помста мені за створення слідчої комісії, за подачу документов до Комітету з питань корупції і за те, що я займаюся цією проблемою, вседно не зупиненять мене».

Водночас він висловив жаль, що у протистоянні страждають люди: «Я казав, воюйте, якщо ви не повні боягузи, якщо ви не повні покидьки (російською – «отморозки») воюйте зі мною – я ж подаю, я ж створюю комісії, при чому тут люди. Поки я буду - будуть ці проблеми, поки я існую, ніколи ніхто не відпустить проблеми, повязані з нашими чиновниками, які поховали імідж міста, знищили економіку міста, знищили віру людей. Але у наших протистояннях з уголощиною ми не будемо використовувати людей, ми будемо робити все за законом, і ніхто від цієї проблеми рук не прибере».

Критикуючи методи роботи міської влади, він вважає, що «вони хочуть тримати людей за рабів, хочуть залякати, загнати в стан бидла, змусити не відкривати роти, прагнуть перелякати міліцію, прокуратуру, СБУ». При цьому О.ФЕЛЬДМАН звенувся до харків’ян з проханням не боятися: «Не бійтеся, говоріть все, що ви хочете, що ви вважаєте за потрібне».