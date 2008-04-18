Погода на вихідні

Харків. 18 квітня. УНІАН. У суботу, 19 квітня, в Україні дощитиме, вдень 14-19° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 квітня в Україні мінлива хмарність. У західних, а вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, а вдень і в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, у західних областях подекуди 10-13°, на Одещині та в Криму місцями 20-22°. В Карпатах дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

20-21 квітня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Дощ, місцями гроза, лише вночі 20 квітня у південній частині та східних областях, а 21 квітня у західній половині без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний (21 квітня у західних та північних областях на північно-західний), 7-12 м/с, 20 квітня у південній частині, а 21 квітня у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у західних, 20 квітня і у східних, а 21 квітня і у північних областях 4-9°; вдень у західних та північних областях 12-17°, на решті території 14-19°, у південній частині місцями 20-25°; в Карпатах 20 квітня вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, 21 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

22 квітня у західних та північних областях, 23 квітня у північній половині короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-16°; у південній частині та на Закарпатті вночі 7-13°, вдень, окрім узбережжя морів, 17-23°.

Завтра у Києві буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 16-18°.

У Київській області 19 квітня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 14-19°.

20-21 квітня у столичному регіоні хмарна погода з проясненнями. 20 квітня дощ, місцями гроза; 21 квітня вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20 квітня 7-12°, 21 квітня 4-9°; вдень 12-17°.

22-23 квітня у Київській області пройде короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі 22 квітня без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.